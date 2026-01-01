Bugünkü Rue Cat Fiyatı

Bugünkü Rue Cat (RUECAT) fiyatı $ 0,00011977 olup, son 24 saatte % 1,59 değişim gösterdi. Mevcut RUECAT / USD dönüşüm oranı RUECAT başına $ 0,00011977 şeklindedir.

Rue Cat, şu anda piyasa değeri açısından $ 67.581 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 564,26M RUECAT şeklindedir. Son 24 saat içinde RUECAT, $ 0,00011921 (en düşük) ile $ 0,00012223 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00086682 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00007988 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, RUECAT, son bir saatte -%0,51 ve son 7 günde -%4,23 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Rue Cat (RUECAT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 67,58K$ 67,58K $ 67,58K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 67,58K$ 67,58K $ 67,58K Dolaşım Arzı 564,26M 564,26M 564,26M Toplam Arz 564.255.450,296226 564.255.450,296226 564.255.450,296226

Şu anki Rue Cat piyasa değeri $ 67,58K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki RUECAT arzı 564,26M olup, toplam arzı 564255450.296226. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 67,58K.