Bugünkü Sage by Virtuals Fiyatı

Bugünkü Sage by Virtuals (SAGE) fiyatı $ 0,00045205 olup, son 24 saatte % 2,30 değişim gösterdi. Mevcut SAGE / USD dönüşüm oranı SAGE başına $ 0,00045205 şeklindedir.

Sage by Virtuals, şu anda piyasa değeri açısından $ 452.055 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B SAGE şeklindedir. Son 24 saat içinde SAGE, $ 0,00043579 (en düşük) ile $ 0,00046535 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00686891 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00043579 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SAGE, son bir saatte +%0,87 ve son 7 günde -%6,04 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Sage by Virtuals (SAGE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 452,06K$ 452,06K $ 452,06K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 452,06K$ 452,06K $ 452,06K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Sage by Virtuals piyasa değeri $ 452,06K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SAGE arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 452,06K.