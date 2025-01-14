Santa Coin Fiyatı (SANTA)
Bugün için canlı Santa Coin (SANTA) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 208.46K USD. SANTA / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Santa Coin Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 136.95 USD
- Gün içindeki Santa Coin fiyat değişimi +0.48%
- Dolaşımdaki arz: 220.31T USD.
MEXC'deki SANTA / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, SANTA fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Santa Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Santa Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Santa Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Santa Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+0.48%
|30 Gün
|$ 0
|-18.06%
|60 Gün
|$ 0
|-54.97%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Santa Coin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.19%
+0.48%
-5.52%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What is the project about? Santa Coin is a philanthropic cryptocurrency that promotes the festive spirit of Christmas all year round, providing AI-powered tools to its community, supporting charitable causes, and fostering sustainable practices. What makes your project unique? Santa Coin stands out by uniquely merging the spirit of giving and the power of AI technology in the cryptocurrency space; it's a memecoin designed not just for transactions, but to provide value through AI-driven tools, while promoting a culture of philanthropy and sustainability, celebrating the joy of Christmas all year round. History of your project. Santa Coin was founded in October 2021 as an holiday memecoin originally exciting users with its P2E racing game but now evolving into a giant memecoin using a set of AI tools to excite users again. What’s next for your project? The team will focus on the development of SantaGPT, an AI tool for generating festive content and market analysis. This tool is anticipated to provide users with unique, AI-generated content, enhancing the overall user experience. What can your token be used for? Holding Santa Coin gives users access to an array of AI-powered tools, including SantaGPT, an AI tool for generating festive content and market analysis, and an AI image generator. These tools can be used by businesses, content creators, developers, and individual users alike. By owning Santa Coin, holders indirectly support charitable causes and environmental initiatives, as a portion of the project's tokenomics is allocated to these endeavors.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 SANTA / AUD
A$--
|1 SANTA / GBP
￡--
|1 SANTA / EUR
€--
|1 SANTA / USD
$--
|1 SANTA / MYR
RM--
|1 SANTA / TRY
₺--
|1 SANTA / JPY
¥--
|1 SANTA / RUB
₽--
|1 SANTA / INR
₹--
|1 SANTA / IDR
Rp--
|1 SANTA / PHP
₱--
|1 SANTA / EGP
￡E.--
|1 SANTA / BRL
R$--
|1 SANTA / CAD
C$--
|1 SANTA / BDT
৳--
|1 SANTA / NGN
₦--
|1 SANTA / UAH
₴--
|1 SANTA / VES
Bs--
|1 SANTA / PKR
Rs--
|1 SANTA / KZT
₸--
|1 SANTA / THB
฿--
|1 SANTA / TWD
NT$--
|1 SANTA / CHF
Fr--
|1 SANTA / HKD
HK$--
|1 SANTA / MAD
.د.م--