SANTA HAT Fiyatı (SANTAHAT)
Bugün için canlı SANTA HAT (SANTAHAT) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 48.61K USD. SANTAHAT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
SANTA HAT Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 752.56 USD
- Gün içindeki SANTA HAT fiyat değişimi -5.31%
- Dolaşımdaki arz: 999.12M USD.
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Gün içerisinde, SANTA HAT / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, SANTA HAT / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, SANTA HAT / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, SANTA HAT / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-5.31%
|30 Gün
|$ 0
|-93.77%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel SANTA HAT fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.62%
-5.31%
-17.32%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
SANTAHAT is a memecoin that celebrates the iconic Santahat from RuneScape, a beloved item that has stood the test of time as a symbol of nostalgia, status, and festivity. For years, the Santahat has been a cherished artifact within Gielinor’s vibrant, pixelated world, embodying the magic and camaraderie that unite the RuneScape community. This memecoin seeks to honor the legacy of the Santahat, diving into its rich history and cultural significance. Whether it was traded as a valuable item or worn proudly during holiday events, the Santahat has become synonymous with joy and shared memories among players. With humor and creativity at its core, SANTAHAT brings fresh perspectives to the meme universe. It bridges the gap between the virtual world of RuneScape and the broader digital culture, offering a playful yet meaningful tribute to the magic of Gielinor. SANTAHAT is more than just a memecoin; it’s a celebration of the game’s enduring influence and a testament to the creativity of its players. By blending nostalgia with modern meme culture, SANTAHAT aims to captivate fans both old and new, reminding everyone of the joy and wonder found in RuneScape’s festive spirit.
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