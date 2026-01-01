Bugünkü Sato The Dog Fiyatı

Bugünkü Sato The Dog (SATO) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 3,63 değişim gösterdi. Mevcut SATO / USD dönüşüm oranı SATO başına -- şeklindedir.

Sato The Dog, şu anda piyasa değeri açısından $ 137.922 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 420,69B SATO şeklindedir. Son 24 saat içinde SATO, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SATO, son bir saatte -%1,82 ve son 7 günde -%11,77 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Sato The Dog (SATO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 137,92K$ 137,92K $ 137,92K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 137,92K$ 137,92K $ 137,92K Dolaşım Arzı 420,69B 420,69B 420,69B Toplam Arz 420.690.000.000,0 420.690.000.000,0 420.690.000.000,0

