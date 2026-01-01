Bugünkü Saturn AI Fiyatı

Bugünkü Saturn AI (SATAI) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut SATAI / USD dönüşüm oranı SATAI başına -- şeklindedir.

Saturn AI, şu anda piyasa değeri açısından $ 11.534,83 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 420,69B SATAI şeklindedir. Son 24 saat içinde SATAI, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,0000336 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SATAI, son bir saatte -- ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Saturn AI (SATAI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 11,53K$ 11,53K $ 11,53K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 11,53K$ 11,53K $ 11,53K Dolaşım Arzı 420,69B 420,69B 420,69B Toplam Arz 420.690.000.000,0 420.690.000.000,0 420.690.000.000,0

Şu anki Saturn AI piyasa değeri $ 11,53K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SATAI arzı 420,69B olup, toplam arzı 420690000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 11,53K.