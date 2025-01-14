Scalia Infrastructure Fiyatı (SCALE)
Bugün için canlı Scalia Infrastructure (SCALE) fiyatı, 0.00168124 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 163.12K USD. SCALE / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Scalia Infrastructure Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 154.61 USD
- Gün içindeki Scalia Infrastructure fiyat değişimi -3.52%
- Dolaşımdaki arz: 97.02M USD.
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Gün içerisinde, Scalia Infrastructure / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Scalia Infrastructure / USD fiyat değişimi, $ -0.0007528049.
Son 60 gün içerisinde, Scalia Infrastructure / USD fiyat değişimi, $ -0.0009684023.
Son 90 gün içerisinde, Scalia Infrastructure / USD fiyat değişimi, $ -0.004200715109602461.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-3.52%
|30 Gün
|$ -0.0007528049
|-44.77%
|60 Gün
|$ -0.0009684023
|-57.60%
|90 Gün
|$ -0.004200715109602461
|-71.41%
En güncel Scalia Infrastructure fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.56%
-3.52%
-34.43%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
About Scalia Scalia Infrastructure is a pioneering platform that aggregates and scales Decentralized Physical Infrastructure Network (DePIN) resources. Our platform aims to democratize access to decentralized infrastructure resources, enabling individuals, enterprises, and organizations to leverage decentralized technologies with ease. Dive into the world of NFTs, where ownership meets innovation. Join us in redefining the concept of ownership and creativity in the digital realm. Scale for Global Impact Scalia employs advanced technologies and optimization strategies to scale DePIN resources efficiently, ensuring the network can meet the evolving needs of stakeholders. Aggregate DePIN Resources Scalia establishes a comprehensive network of diverse DePIN categories, including storage nodes, computing resources, and wireless communication nodes, IoTs. Facilitate Accessibility Scalia delivers user-friendly interfaces and tools to lower the technical barriers associated with utilizing decentralized infrastructure.
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A$0.0027067964
|1 SCALE / GBP
￡0.0013618044
|1 SCALE / EUR
€0.0016308028
|1 SCALE / USD
$0.00168124
|1 SCALE / MYR
RM0.00756558
|1 SCALE / TRY
₺0.0596503952
|1 SCALE / JPY
¥0.2649129868
|1 SCALE / RUB
₽0.17274741
|1 SCALE / INR
₹0.1454104476
|1 SCALE / IDR
Rp27.1167703972
|1 SCALE / PHP
₱0.0984197896
|1 SCALE / EGP
￡E.0.0849194324
|1 SCALE / BRL
R$0.0102387516
|1 SCALE / CAD
C$0.0024041732
|1 SCALE / BDT
৳0.2031946664
|1 SCALE / NGN
₦2.5985077316
|1 SCALE / UAH
₴0.071284576
|1 SCALE / VES
Bs0.08910572
|1 SCALE / PKR
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₸0.8928393144
|1 SCALE / THB
฿0.058254966
|1 SCALE / TWD
NT$0.0555817944
|1 SCALE / CHF
Fr0.0015299284
|1 SCALE / HKD
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