Bugünkü Scalr Fiyatı

Bugünkü Scalr (SCALR) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut SCALR / USD dönüşüm oranı SCALR başına -- şeklindedir.

Scalr, şu anda piyasa değeri açısından $ 14.589,95 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 100,00M SCALR şeklindedir. Son 24 saat içinde SCALR, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,04174749 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SCALR, son bir saatte -- ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Scalr (SCALR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 14,59K$ 14,59K $ 14,59K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 14,59K$ 14,59K $ 14,59K Dolaşım Arzı 100,00M 100,00M 100,00M Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki Scalr piyasa değeri $ 14,59K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SCALR arzı 100,00M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 14,59K.