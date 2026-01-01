Bugünkü SENATE Fiyatı

Bugünkü SENATE (SENATE) fiyatı $ 0,00079832 olup, son 24 saatte % 2,92 değişim gösterdi. Mevcut SENATE / USD dönüşüm oranı SENATE başına $ 0,00079832 şeklindedir.

SENATE, şu anda piyasa değeri açısından $ 109.935 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 137,53M SENATE şeklindedir. Son 24 saat içinde SENATE, $ 0,00079731 (en düşük) ile $ 0,00082232 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 5,85 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00071714 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SENATE, son bir saatte -%0,11 ve son 7 günde -%5,32 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

SENATE (SENATE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 109,94K$ 109,94K $ 109,94K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 130,52K$ 130,52K $ 130,52K Dolaşım Arzı 137,53M 137,53M 137,53M Toplam Arz 163.285.400,078217 163.285.400,078217 163.285.400,078217

Şu anki SENATE piyasa değeri $ 109,94K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SENATE arzı 137,53M olup, toplam arzı 163285400.078217. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 130,52K.