Bugünkü Sequel Fiyatı

Bugünkü Sequel (MOVIE) fiyatı $ 0,00000262 olup, son 24 saatte % 6,48 değişim gösterdi. Mevcut MOVIE / USD dönüşüm oranı MOVIE başına $ 0,00000262 şeklindedir.

Sequel, şu anda piyasa değeri açısından $ 157.335 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 60,00B MOVIE şeklindedir. Son 24 saat içinde MOVIE, $ 0,00000244 (en düşük) ile $ 0,00000263 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00002153 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MOVIE, son bir saatte +%0,07 ve son 7 günde -%0,13 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Sequel (MOVIE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 157,34K$ 157,34K $ 157,34K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 262,23K$ 262,23K $ 262,23K Dolaşım Arzı 60,00B 60,00B 60,00B Toplam Arz 99.999.999.999,99998 99.999.999.999,99998 99.999.999.999,99998

Şu anki Sequel piyasa değeri $ 157,34K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MOVIE arzı 60,00B olup, toplam arzı 99999999999.99998. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 262,23K.