Bugünkü SGC Fiyatı

Bugünkü SGC (SGC) fiyatı $ 0,00076008 olup, son 24 saatte % 11,57 değişim gösterdi. Mevcut SGC / USD dönüşüm oranı SGC başına $ 0,00076008 şeklindedir.

SGC, şu anda piyasa değeri açısından $ 5.090.434 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 6,60B SGC şeklindedir. Son 24 saat içinde SGC, $ 0,0006304 (en düşük) ile $ 0,00078658 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00415112 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00017622 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SGC, son bir saatte +%15,33 ve son 7 günde +%9,01 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

SGC (SGC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 5,09M$ 5,09M $ 5,09M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 7,71M$ 7,71M $ 7,71M Dolaşım Arzı 6,60B 6,60B 6,60B Toplam Arz 10.000.000.000,0 10.000.000.000,0 10.000.000.000,0

Şu anki SGC piyasa değeri $ 5,09M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SGC arzı 6,60B olup, toplam arzı 10000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 7,71M.