Bugünkü Shack Token Fiyatı

Bugünkü Shack Token (SHACK) fiyatı $ 0,01026451 olup, son 24 saatte % 0,69 değişim gösterdi. Mevcut SHACK / USD dönüşüm oranı SHACK başına $ 0,01026451 şeklindedir.

Shack Token, şu anda piyasa değeri açısından $ 5.392.176 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 525,32M SHACK şeklindedir. Son 24 saat içinde SHACK, $ 0,01013478 (en düşük) ile $ 0,01027624 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,03822927 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00213919 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SHACK, son bir saatte +%0,01 ve son 7 günde -%4,36 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Shack Token (SHACK) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 5,39M$ 5,39M $ 5,39M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 10,26M$ 10,26M $ 10,26M Dolaşım Arzı 525,32M 525,32M 525,32M Toplam Arz 999.992.712,041299 999.992.712,041299 999.992.712,041299

Şu anki Shack Token piyasa değeri $ 5,39M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SHACK arzı 525,32M olup, toplam arzı 999992712.041299. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 10,26M.