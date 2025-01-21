Shadow Fiyatı (SHADOW)
Bugün için canlı Shadow (SHADOW) fiyatı, 8.42 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 1.50M USD. SHADOW / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Shadow Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 57.93K USD
- Gün içindeki Shadow fiyat değişimi +10.51%
- Dolaşımdaki arz: 177.90K USD.
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Gün içerisinde, Shadow / USD fiyat değişimi, $ +0.801352.
Son 30 gün içerisinde, Shadow / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Shadow / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Shadow / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.801352
|+10.51%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Shadow fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.65%
+10.51%
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
SHADOW is the token from Shadow Exchange, a concentrated liquidity layer built on Sonic powered by [x(3,3)](https://docs.shadow.so/pages/x-33)—a more fluid and accessible exchange model. SHADOW can freely be converted to xSHADOW to earn 100% of protocol fees, vote incentives, and rebases from Shadow Exchange. Shadow delivers an ultra-responsive trading experience on par with Sonic's speed, while also taking advantage of Sonic's FeeM to improve user experience through dynamic fees and arbitrage (MEV).
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|1 SHADOW / AUD
A$13.472
|1 SHADOW / GBP
￡6.8202
|1 SHADOW / EUR
€8.0832
|1 SHADOW / USD
$8.42
|1 SHADOW / MYR
RM37.6374
|1 SHADOW / TRY
₺299.9204
|1 SHADOW / JPY
¥1,310.9098
|1 SHADOW / RUB
₽846.21
|1 SHADOW / INR
₹728.6668
|1 SHADOW / IDR
Rp138,032.7648
|1 SHADOW / PHP
₱492.991
|1 SHADOW / EGP
￡E.423.526
|1 SHADOW / BRL
R$50.7726
|1 SHADOW / CAD
C$12.1248
|1 SHADOW / BDT
৳1,026.6506
|1 SHADOW / NGN
₦13,074.4918
|1 SHADOW / UAH
₴355.5766
|1 SHADOW / VES
Bs454.68
|1 SHADOW / PKR
Rs2,348.0012
|1 SHADOW / KZT
₸4,466.81
|1 SHADOW / THB
฿287.0378
|1 SHADOW / TWD
NT$275.5866
|1 SHADOW / CHF
Fr7.578
|1 SHADOW / HKD
HK$65.5076
|1 SHADOW / MAD
.د.م84.3684