Shibaken Finance Fiyatı (SHIBAKEN)
Bugün için canlı Shibaken Finance (SHIBAKEN) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. SHIBAKEN / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Shibaken Finance Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 15.46 USD
- Gün içindeki Shibaken Finance fiyat değişimi -20.58%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Shibaken Finance / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Shibaken Finance / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Shibaken Finance / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Shibaken Finance / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-20.58%
|30 Gün
|$ 0
|-61.57%
|60 Gün
|$ 0
|-34.47%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Shibaken Finance fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-2.54%
-20.58%
-23.01%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
"Shibaken is a community-first decentralized finance platform; developing tokens within incentivized ecosystems of trade. Finding unique solutions to practical problems, we are experts at developing meta-level use cases for our tokens; like biodiversity protection, or securing public stakeholder interest through asset tokenization. We specialize in serving communities requiring investments in food, energy and water security. SHIBAK is the primary ecosystem token and is deflationary, with a unique “wildfire” token burn, and a 2% auto-distribution to holders. Other developments include a cross-chain bridge, yield farm, staking platform, and a swap platform to help holders of failed tokens recover their losses. Our first "next tier" token called Shibaken Bomb (sBOMB) introduces a simple gaming function to reward holders and automates funding for continuous development and charitable giving."
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