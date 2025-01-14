Shirtum Fiyatı (SHI)
Bugün için canlı Shirtum (SHI) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 210.35K USD. SHI / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Shirtum Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 12.06K USD
- Gün içindeki Shirtum fiyat değişimi -1.02%
- Dolaşımdaki arz: 241.19M USD.
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Gün içerisinde, Shirtum / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Shirtum / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Shirtum / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Shirtum / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-1.02%
|30 Gün
|$ 0
|-20.75%
|60 Gün
|$ 0
|-10.61%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Shirtum fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.02%
-1.02%
-8.10%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Shirtum is a global marketplace of digital assets, for Players to share their stories with fans and invite them to join in collecting digital sports memorabilia directly from their idols. Our mission is to empower sports athletes as creators and build a direct connection between them and their fans. We create, together with the athlete, exclusive content in which they explain the stories behind the most relevant moments of their careers. Then, we embed that content into our NFTs and build a marketplace where both crypto and FIAT users can collect and trade those NFTs as they learn more about their favorite players Users will also be able to collect and exchange limited edition tokens linked to each piece of memorabilia in personalized galleries for users through the platform. Shirtum will generate a direct connection between Players and thousands of fans, much stronger than a mere image transaction and significantly improving the current value proposition of collecting in the sports world.
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