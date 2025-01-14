Shitcats Fiyatı (SHATS)
Bugün için canlı Shitcats (SHATS) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 868.63K USD. SHATS / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Shitcats Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 40.24K USD
- Gün içindeki Shitcats fiyat değişimi -38.18%
- Dolaşımdaki arz: 271.10T USD.
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Gün içerisinde, Shitcats / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Shitcats / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Shitcats / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Shitcats / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-38.18%
|30 Gün
|$ 0
|-78.66%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Shitcats fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-6.26%
-38.18%
-39.44%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
ShitCats is a community-driven blockchain project that combines creativity, fun, and innovation. At its core, we aim to create an ecosystem where users can interact through our memecoin $SHATS, participate in engaging activities like NFT collections, and compete in our Play-to-Earn game, Meow Arena By Shitcats. It's more than just a project—it's a movement powered by its community, offering opportunities for financial growth, gaming, and collaboration.
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