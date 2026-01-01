Bugünkü SimpCoin Fiyatı

Bugünkü SimpCoin (SIMP) fiyatı $ 0,00000639 olup, son 24 saatte % 0,57 değişim gösterdi. Mevcut SIMP / USD dönüşüm oranı SIMP başına $ 0,00000639 şeklindedir.

SimpCoin, şu anda piyasa değeri açısından $ 6.413,28 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 998,95M SIMP şeklindedir. Son 24 saat içinde SIMP, $ 0,00000636 (en düşük) ile $ 0,00000645 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00084018 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000628 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SIMP, son bir saatte +%0,08 ve son 7 günde -%1,10 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

SimpCoin (SIMP) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 6,41K$ 6,41K $ 6,41K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 6,41K$ 6,41K $ 6,41K Dolaşım Arzı 998,95M 998,95M 998,95M Toplam Arz 998.953.316,866014 998.953.316,866014 998.953.316,866014

