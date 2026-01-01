Bugünkü SKELETON Fiyatı

Bugünkü SKELETON (SKELSUI) fiyatı $ 0,00003891 olup, son 24 saatte % 2,37 değişim gösterdi. Mevcut SKELSUI / USD dönüşüm oranı SKELSUI başına $ 0,00003891 şeklindedir.

SKELETON, şu anda piyasa değeri açısından $ 38.915 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B SKELSUI şeklindedir. Son 24 saat içinde SKELSUI, $ 0,00003798 (en düşük) ile $ 0,00003891 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00036699 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00002377 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SKELSUI, son bir saatte +%0,31 ve son 7 günde +%0,82 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

SKELETON (SKELSUI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 38,92K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 38,92K Dolaşım Arzı 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0

Şu anki SKELETON piyasa değeri $ 38,92K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SKELSUI arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 38,92K.