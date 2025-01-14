Skibidi Toilet Fiyatı (SKBDI)
Bugün için canlı Skibidi Toilet (SKBDI) fiyatı, 0.104999 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 7.82M USD. SKBDI / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Skibidi Toilet Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 842.08K USD
- Gün içindeki Skibidi Toilet fiyat değişimi -18.08%
- Dolaşımdaki arz: 74.93M USD.
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Gün içerisinde, Skibidi Toilet / USD fiyat değişimi, $ -0.0231853746338702.
Son 30 gün içerisinde, Skibidi Toilet / USD fiyat değişimi, $ -0.0717252578.
Son 60 gün içerisinde, Skibidi Toilet / USD fiyat değişimi, $ -0.0930548597.
Son 90 gün içerisinde, Skibidi Toilet / USD fiyat değişimi, $ -0.37369272310654995.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.0231853746338702
|-18.08%
|30 Gün
|$ -0.0717252578
|-68.31%
|60 Gün
|$ -0.0930548597
|-88.62%
|90 Gün
|$ -0.37369272310654995
|-78.06%
En güncel Skibidi Toilet fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+1.08%
-18.08%
-48.84%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The Skibidi Toilet meme reimagines a toilet as a dancing, animated character set to the catchy "Skibidi" song, amassing +65 billion views. Skibidi Toilet is a cryptocurrency that has gained attention for its unique origins and lighthearted approach to crypto. Popular Youtube meme Skibidi Toilet taking over the world. Launched stealth with presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced - TAX: 0/0 This narrative has its roots in a fascinating story. Skibidi Toilet is more than a token it's a movement to embrace the underdog in all of us and transform setbacks into comebacks!
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|1 SKBDI / GBP
￡0.08504919
|1 SKBDI / EUR
€0.10184903
|1 SKBDI / USD
$0.104999
|1 SKBDI / MYR
RM0.47354549
|1 SKBDI / TRY
₺3.72536452
|1 SKBDI / JPY
¥16.52999257
|1 SKBDI / RUB
₽10.78864725
|1 SKBDI / INR
₹9.09711336
|1 SKBDI / IDR
Rp1,721.29480656
|1 SKBDI / PHP
₱6.15609137
|1 SKBDI / EGP
￡E.5.30454948
|1 SKBDI / BRL
R$0.63944391
|1 SKBDI / CAD
C$0.15014857
|1 SKBDI / BDT
৳12.76262845
|1 SKBDI / NGN
₦162.78834962
|1 SKBDI / UAH
₴4.4519576
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Bs5.564947
|1 SKBDI / PKR
Rs29.2632213
|1 SKBDI / KZT
₸55.76076894
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฿3.6434653
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Fr0.09554909
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.د.م1.05943991