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Skibidi Toilet Fiyatı (SKBDI)

USD

Skibidi Toilet (SKBDI) Canlı Fiyat Grafiği

$0.104329
$0.104329$0.104329
-18.30%(1D)

Bugünkü Skibidi Toilet (SKBDI) Fiyatı

Bugün için canlı Skibidi Toilet (SKBDI) fiyatı, 0.104999 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 7.82M USD. SKBDI / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Skibidi Toilet Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 842.08K USD
- Gün içindeki Skibidi Toilet fiyat değişimi -18.08%
- Dolaşımdaki arz: 74.93M USD.

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USD Bazında Skibidi Toilet (SKBDI) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Skibidi Toilet / USD fiyat değişimi, $ -0.0231853746338702.
Son 30 gün içerisinde, Skibidi Toilet / USD fiyat değişimi, $ -0.0717252578.
Son 60 gün içerisinde, Skibidi Toilet / USD fiyat değişimi, $ -0.0930548597.
Son 90 gün içerisinde, Skibidi Toilet / USD fiyat değişimi, $ -0.37369272310654995.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0.0231853746338702-18.08%
30 Gün$ -0.0717252578-68.31%
60 Gün$ -0.0930548597-88.62%
90 Gün$ -0.37369272310654995-78.06%

Skibidi Toilet (SKBDI) Fiyat Analizi

En güncel Skibidi Toilet fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0.093434
$ 0.093434$ 0.093434

$ 0.128596
$ 0.128596$ 0.128596

$ 1.026
$ 1.026$ 1.026

+1.08%

-18.08%

-48.84%

Skibidi Toilet (SKBDI) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 7.82M
$ 7.82M$ 7.82M

$ 842.08K
$ 842.08K$ 842.08K

74.93M
74.93M 74.93M

Skibidi Toilet (SKBDI) Nedir?

The Skibidi Toilet meme reimagines a toilet as a dancing, animated character set to the catchy "Skibidi" song, amassing +65 billion views. Skibidi Toilet is a cryptocurrency that has gained attention for its unique origins and lighthearted approach to crypto. Popular Youtube meme Skibidi Toilet taking over the world. Launched stealth with presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced - TAX: 0/0 This narrative has its roots in a fascinating story. Skibidi Toilet is more than a token it's a movement to embrace the underdog in all of us and transform setbacks into comebacks!

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Skibidi Toilet (SKBDI) Kaynağı

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SKBDI Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SKBDI / AUD
A$0.16904839
1 SKBDI / GBP
0.08504919
1 SKBDI / EUR
0.10184903
1 SKBDI / USD
$0.104999
1 SKBDI / MYR
RM0.47354549
1 SKBDI / TRY
3.72536452
1 SKBDI / JPY
¥16.52999257
1 SKBDI / RUB
10.78864725
1 SKBDI / INR
9.09711336
1 SKBDI / IDR
Rp1,721.29480656
1 SKBDI / PHP
6.15609137
1 SKBDI / EGP
￡E.5.30454948
1 SKBDI / BRL
R$0.63944391
1 SKBDI / CAD
C$0.15014857
1 SKBDI / BDT
12.76262845
1 SKBDI / NGN
162.78834962
1 SKBDI / UAH
4.4519576
1 SKBDI / VES
Bs5.564947
1 SKBDI / PKR
Rs29.2632213
1 SKBDI / KZT
55.76076894
1 SKBDI / THB
฿3.6434653
1 SKBDI / TWD
NT$3.47756688
1 SKBDI / CHF
Fr0.09554909
1 SKBDI / HKD
HK$0.81689222
1 SKBDI / MAD
.د.م1.05943991