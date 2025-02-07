Skol Fiyatı ($SKOL)
Bugün için canlı Skol ($SKOL) fiyatı, 0.202002 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. $SKOL / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Skol Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 64.79K USD
- Gün içindeki Skol fiyat değişimi -7.55%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Skol / USD fiyat değişimi, $ -0.0165055139566092.
Son 30 gün içerisinde, Skol / USD fiyat değişimi, $ -0.0977714728.
Son 60 gün içerisinde, Skol / USD fiyat değişimi, $ -0.0669617439.
Son 90 gün içerisinde, Skol / USD fiyat değişimi, $ +0.03004685658077878.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.0165055139566092
|-7.55%
|30 Gün
|$ -0.0977714728
|-48.40%
|60 Gün
|$ -0.0669617439
|-33.14%
|90 Gün
|$ +0.03004685658077878
|+17.47%
En güncel Skol fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.03%
-7.55%
-28.16%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
SKOL is central to a vast ecosystem that joins Vikings, play-to-earn gaming, cryptocurrency education, and community into one project. The team behind this project is dedicated to bringing unique, innovative, and skillfully designed Viking games to its player-base. Cryptocurrency education and transparency are vital to the team, and to the growth of the community. SKOL is available on the Ethereum and Pulsechain blockchain. Ethereum tax is locked at 3% for buy and sell transactions, and 0% for wallet to wallet transfers. The SKOL team has been building out an enormous and expanding network of liquidity pools for stability and growth, while encouraging and educating holders on how to do the same on both Ethereum and Pulse. Please see the regularly updated white paper, as much more awaits SKOL holders, gamers, and investment enthusiasts in both the immediate and distant future of this project. Join SKOL to embark on a journey where bravery is rewarded and the Viking spirit comes alive. Skol!
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|1 $SKOL / AUD
A$0.31916316
|1 $SKOL / GBP
￡0.1616016
|1 $SKOL / EUR
€0.19392192
|1 $SKOL / USD
$0.202002
|1 $SKOL / MYR
RM0.89688888
|1 $SKOL / TRY
₺7.27005198
|1 $SKOL / JPY
¥30.60128298
|1 $SKOL / RUB
₽19.54167348
|1 $SKOL / INR
₹17.6650749
|1 $SKOL / IDR
Rp3,311.50766688
|1 $SKOL / PHP
₱11.71207596
|1 $SKOL / EGP
￡E.10.15868058
|1 $SKOL / BRL
R$1.16353152
|1 $SKOL / CAD
C$0.28886286
|1 $SKOL / BDT
৳24.58162338
|1 $SKOL / NGN
₦302.8514985
|1 $SKOL / UAH
₴8.35682274
|1 $SKOL / VES
Bs12.12012
|1 $SKOL / PKR
Rs56.25149694
|1 $SKOL / KZT
₸103.59066564
|1 $SKOL / THB
฿6.80140734
|1 $SKOL / TWD
NT$6.62162556
|1 $SKOL / CHF
Fr0.1818018
|1 $SKOL / HKD
HK$1.57157556
|1 $SKOL / MAD
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