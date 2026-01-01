Bugünkü Slap cat Fiyatı

Bugünkü Slap cat (SLAP) fiyatı $ 0,00001081 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut SLAP / USD dönüşüm oranı SLAP başına $ 0,00001081 şeklindedir.

Slap cat, şu anda piyasa değeri açısından $ 10.781,52 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 997,59M SLAP şeklindedir. Son 24 saat içinde SLAP, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00062879 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000998 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SLAP, son bir saatte -- ve son 7 günde -%2,22 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Slap cat (SLAP) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 10,78K$ 10,78K $ 10,78K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 10,78K$ 10,78K $ 10,78K Dolaşım Arzı 997,59M 997,59M 997,59M Toplam Arz 997.589.777,581291 997.589.777,581291 997.589.777,581291

Şu anki Slap cat piyasa değeri $ 10,78K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SLAP arzı 997,59M olup, toplam arzı 997589777.581291. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 10,78K.