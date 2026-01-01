Bugünkü Smart Layer Network Fiyatı

Bugünkü Smart Layer Network (SLN) fiyatı $ 0,00232876 olup, son 24 saatte % 32,70 değişim gösterdi. Mevcut SLN / USD dönüşüm oranı SLN başına $ 0,00232876 şeklindedir.

Smart Layer Network, şu anda piyasa değeri açısından $ 189.941 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 81,12M SLN şeklindedir. Son 24 saat içinde SLN, $ 0,00217862 (en düşük) ile $ 0,00349538 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 7,46 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00217862 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SLN, son bir saatte +%1,64 ve son 7 günde -%41,98 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Smart Layer Network (SLN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 189,94K$ 189,94K $ 189,94K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 234,15K$ 234,15K $ 234,15K Dolaşım Arzı 81,12M 81,12M 81,12M Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki Smart Layer Network piyasa değeri $ 189,94K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SLN arzı 81,12M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 234,15K.