Bugünkü SmartPractice Fiyatı

Bugünkü SmartPractice (SMRT) fiyatı $ 0,00001398 olup, son 24 saatte % 8,15 değişim gösterdi. Mevcut SMRT / USD dönüşüm oranı SMRT başına $ 0,00001398 şeklindedir.

SmartPractice, şu anda piyasa değeri açısından $ 13.981,52 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,90M SMRT şeklindedir. Son 24 saat içinde SMRT, $ 0,00001394 (en düşük) ile $ 0,00001522 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00122283 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00001352 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SMRT, son bir saatte -%0,20 ve son 7 günde -%20,47 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

SmartPractice (SMRT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 13,98K$ 13,98K $ 13,98K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 13,98K$ 13,98K $ 13,98K Dolaşım Arzı 999,90M 999,90M 999,90M Toplam Arz 999.895.618,1455133 999.895.618,1455133 999.895.618,1455133

Şu anki SmartPractice piyasa değeri $ 13,98K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SMRT arzı 999,90M olup, toplam arzı 999895618.1455133. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 13,98K.