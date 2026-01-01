Bugünkü Sol402 Proxy Fiyatı

Bugünkü Sol402 Proxy (SOL402) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 14,57 değişim gösterdi. Mevcut SOL402 / USD dönüşüm oranı SOL402 başına -- şeklindedir.

Sol402 Proxy, şu anda piyasa değeri açısından $ 6.910,05 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,88M SOL402 şeklindedir. Son 24 saat içinde SOL402, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SOL402, son bir saatte -%0,70 ve son 7 günde -%45,90 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Sol402 Proxy (SOL402) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 6,91K$ 6,91K $ 6,91K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 6,91K$ 6,91K $ 6,91K Dolaşım Arzı 999,88M 999,88M 999,88M Toplam Arz 999.880.756,130467 999.880.756,130467 999.880.756,130467

Şu anki Sol402 Proxy piyasa değeri $ 6,91K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SOL402 arzı 999,88M olup, toplam arzı 999880756.130467. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 6,91K.