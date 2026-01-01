Bugünkü solami Fiyatı

Bugünkü solami (SOLAMI) fiyatı $ 0,00010385 olup, son 24 saatte % 4,56 değişim gösterdi. Mevcut SOLAMI / USD dönüşüm oranı SOLAMI başına $ 0,00010385 şeklindedir.

solami, şu anda piyasa değeri açısından $ 102.769 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,23M SOLAMI şeklindedir. Son 24 saat içinde SOLAMI, $ 0,00010187 (en düşük) ile $ 0,00011071 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00483002 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00010187 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SOLAMI, son bir saatte +%0,97 ve son 7 günde -%24,69 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

solami (SOLAMI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 102,77K$ 102,77K $ 102,77K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 102,77K$ 102,77K $ 102,77K Dolaşım Arzı 999,23M 999,23M 999,23M Toplam Arz 999.232.298,660491 999.232.298,660491 999.232.298,660491

