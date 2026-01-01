Bugünkü SOLPUMP Fiyatı

Bugünkü SOLPUMP (SOLPUMP) fiyatı $ 0,03444567 olup, son 24 saatte % 3,27 değişim gösterdi. Mevcut SOLPUMP / USD dönüşüm oranı SOLPUMP başına $ 0,03444567 şeklindedir.

SOLPUMP, şu anda piyasa değeri açısından $ 3.131.393 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 90,91M SOLPUMP şeklindedir. Son 24 saat içinde SOLPUMP, $ 0,03444752 (en düşük) ile $ 0,03696612 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,03698737 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00712638 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SOLPUMP, son bir saatte -%0,14 ve son 7 günde +%1,32 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

SOLPUMP (SOLPUMP) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 3,13M$ 3,13M $ 3,13M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 5,99M$ 5,99M $ 5,99M Dolaşım Arzı 90,91M 90,91M 90,91M Toplam Arz 173.768.133,599975 173.768.133,599975 173.768.133,599975

Şu anki SOLPUMP piyasa değeri $ 3,13M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SOLPUMP arzı 90,91M olup, toplam arzı 173768133.599975. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 5,99M.