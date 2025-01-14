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Somnium Space CUBEs Fiyatı (CUBE)

USD

Somnium Space CUBEs (CUBE) Canlı Fiyat Grafiği

$0.56088
$0.56088$0.56088
-2.70%(1D)

Bugünkü Somnium Space CUBEs (CUBE) Fiyatı

Bugün için canlı Somnium Space CUBEs (CUBE) fiyatı, 0.56088 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 8.33M USD. CUBE / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Somnium Space CUBEs Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 22.47K USD
- Gün içindeki Somnium Space CUBEs fiyat değişimi -2.79%
- Dolaşımdaki arz: 14.84M USD.

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USD Bazında Somnium Space CUBEs (CUBE) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Somnium Space CUBEs / USD fiyat değişimi, $ -0.0161351659790157.
Son 30 gün içerisinde, Somnium Space CUBEs / USD fiyat değişimi, $ -0.1517988628.
Son 60 gün içerisinde, Somnium Space CUBEs / USD fiyat değişimi, $ -0.0869998355.
Son 90 gün içerisinde, Somnium Space CUBEs / USD fiyat değişimi, $ +0.1762470804637423.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0.0161351659790157-2.79%
30 Gün$ -0.1517988628-27.06%
60 Gün$ -0.0869998355-15.51%
90 Gün$ +0.1762470804637423+45.82%

Somnium Space CUBEs (CUBE) Fiyat Analizi

En güncel Somnium Space CUBEs fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0.542742
$ 0.542742$ 0.542742

$ 0.583007
$ 0.583007$ 0.583007

$ 28.12
$ 28.12$ 28.12

+0.34%

-2.79%

-24.90%

Somnium Space CUBEs (CUBE) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 8.33M
$ 8.33M$ 8.33M

$ 22.47K
$ 22.47K$ 22.47K

14.84M
14.84M 14.84M

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Somnium Space CUBEs (CUBE) Kaynağı

Resmi Websitesi

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1 CUBE / GBP
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1 CUBE / EUR
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