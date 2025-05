Sonic Name Service (SNS) Nedir?

Sonic Name Service (SNS) is a decentralized, user-friendly naming system built on the Sonic blockchain. It enables users to map human-readable names ending in .s to blockchain addresses, smart contracts, websites, and more, simplifying blockchain interactions. By replacing complex hexadecimal addresses with intuitive .s domains, SNS makes blockchain technology accessible to everyone. Leveraging Sonic's speed, low fees, and scalability, SNS offers seamless and efficient name registration and management for both developers and end-users.

Sonic Name Service (SNS) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi