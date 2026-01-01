Bugünkü Soul Graph Fiyatı

Bugünkü Soul Graph (GRPH) fiyatı $ 0,00296037 olup, son 24 saatte % 0,97 değişim gösterdi. Mevcut GRPH / USD dönüşüm oranı GRPH başına $ 0,00296037 şeklindedir.

Soul Graph, şu anda piyasa değeri açısından $ 2.959.940 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,89M GRPH şeklindedir. Son 24 saat içinde GRPH, $ 0,00296026 (en düşük) ile $ 0,00301553 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,064363 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, GRPH, son bir saatte -%0,18 ve son 7 günde -%1,25 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Soul Graph (GRPH) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 2,96M$ 2,96M $ 2,96M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,96M$ 2,96M $ 2,96M Dolaşım Arzı 999,89M 999,89M 999,89M Toplam Arz 999.893.150,058015 999.893.150,058015 999.893.150,058015

