Bugünkü SoulPeg USD Fiyatı

Bugünkü SoulPeg USD (SPUSD) fiyatı $ 1,002 olup, son 24 saatte % 0,01 değişim gösterdi. Mevcut SPUSD / USD dönüşüm oranı SPUSD başına $ 1,002 şeklindedir.

SoulPeg USD, şu anda piyasa değeri açısından $ 5.766.803 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 5,76M SPUSD şeklindedir. Son 24 saat içinde SPUSD, $ 1,002 (en düşük) ile $ 1,003 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,014 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,97149 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SPUSD, son bir saatte -%0,00 ve son 7 günde +%0,01 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

SoulPeg USD (SPUSD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 5,77M Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 5,77M Dolaşım Arzı 5,76M Toplam Arz 5.755.132,902606172

