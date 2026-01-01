Bugünkü Sovryn Fiyatı

Bugünkü Sovryn (SOV) fiyatı $ 0,065009 olup, son 24 saatte % 1,90 değişim gösterdi. Mevcut SOV / USD dönüşüm oranı SOV başına $ 0,065009 şeklindedir.

Sovryn, şu anda piyasa değeri açısından $ 3.186.500 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 49,02M SOV şeklindedir. Son 24 saat içinde SOV, $ 0,061466 (en düşük) ile $ 0,068454 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 43,98 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,01002593 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SOV, son bir saatte +%0,02 ve son 7 günde -%0,52 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Sovryn (SOV) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 3,19M$ 3,19M $ 3,19M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 6,50M$ 6,50M $ 6,50M Dolaşım Arzı 49,02M 49,02M 49,02M Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki Sovryn piyasa değeri $ 3,19M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SOV arzı 49,02M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 6,50M.