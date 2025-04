Spark (SPARK) Nedir?

$Spark is a mascot-themed meme coin inspired by the official character of the USA Pavilion at Expo 2025 Osaka. Created as a reflection of internet culture and symbolic of creativity, imagination, and innovation, $Spark aims to bring a culturally relevant identity into the world of web3. The project centers on community participation, entertainment, and social engagement, embracing the viral nature of meme coins while distinguishing itself through its real-world associations.

Spark (SPARK) Kaynağı Resmi Websitesi