Bugünkü Illusion of Life Fiyatı

Bugünkü Illusion of Life (SPARK) fiyatı $ 0,001515 olup, son 24 saatte % 9,00 değişim gösterdi. Mevcut SPARK / USD dönüşüm oranı SPARK başına $ 0,001515 şeklindedir.

Illusion of Life, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- SPARK şeklindedir. Son 24 saat içinde SPARK, $ 0,001492 (en düşük) ile $ 0,001683 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SPARK, son bir saatte +%0,86 ve son 7 günde -%9,01 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 57,23K seviyesine ulaştı.

Illusion of Life (SPARK) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 57,23K$ 57,23K $ 57,23K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz ---- -- Herkese Açık Blok Zinciri SOL

Şu anki Illusion of Life piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 57,23K. Dolaşımdaki SPARK arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.