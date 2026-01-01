Bugünkü SparkDEX Fiyatı

Bugünkü SparkDEX (SPRK) fiyatı $ 0,01554513 olup, son 24 saatte % 0,84 değişim gösterdi. Mevcut SPRK / USD dönüşüm oranı SPRK başına $ 0,01554513 şeklindedir.

SparkDEX, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.039.346 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 66,86M SPRK şeklindedir. Son 24 saat içinde SPRK, $ 0,01506449 (en düşük) ile $ 0,01574976 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,04726344 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,01506449 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SPRK, son bir saatte -%0,43 ve son 7 günde -%7,71 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

SparkDEX (SPRK) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,04M$ 1,04M $ 1,04M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 15,41M$ 15,41M $ 15,41M Dolaşım Arzı 66,86M 66,86M 66,86M Toplam Arz 990.941.271,0 990.941.271,0 990.941.271,0

Şu anki SparkDEX piyasa değeri $ 1,04M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SPRK arzı 66,86M olup, toplam arzı 990941271.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 15,41M.