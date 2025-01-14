Sphynx Labs Fiyatı (SPHYNX)
Bugün için canlı Sphynx Labs (SPHYNX) fiyatı, 0.00153646 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 2.30M USD. SPHYNX / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Sphynx Labs Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 3.94K USD
- Gün içindeki Sphynx Labs fiyat değişimi -1.84%
- Dolaşımdaki arz: 1.50B USD.
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Gün içerisinde, Sphynx Labs / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Sphynx Labs / USD fiyat değişimi, $ -0.0005513935.
Son 60 gün içerisinde, Sphynx Labs / USD fiyat değişimi, $ +0.0000089839.
Son 90 gün içerisinde, Sphynx Labs / USD fiyat değişimi, $ +0.0000912979013701565.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-1.84%
|30 Gün
|$ -0.0005513935
|-35.88%
|60 Gün
|$ +0.0000089839
|+0.58%
|90 Gün
|$ +0.0000912979013701565
|+6.32%
En güncel Sphynx Labs fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.13%
-1.84%
-12.26%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Sphynx Labs is an all-in-one solution for Trading, Farming, Bridging, and more. With Sphynx Labs, you have the power to control your decentralized destiny with powerful tools in one secure location, regardless of the blockchain you want to use beyond simply a token, Sphynx Labs' purpose is built to offer yield opportunities in various ways to holders in sustainable ways that feed the ecosystem. Including our Swap, Hyper pool, Launchpad, NFT marketplace, and others. We have been around for 2 years, building our product and delivering everything that was promised. We do have as well our APP, which you can find on Apple and Google store.
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|1 SPHYNX / GBP
￡0.0012445326
|1 SPHYNX / EUR
€0.0014903662
|1 SPHYNX / USD
$0.00153646
|1 SPHYNX / MYR
RM0.00691407
|1 SPHYNX / TRY
₺0.0545136008
|1 SPHYNX / JPY
¥0.2421000022
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₽0.157871265
|1 SPHYNX / INR
₹0.1328884254
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Rp24.7816094338
|1 SPHYNX / PHP
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|1 SPHYNX / EGP
￡E.0.0776065946
|1 SPHYNX / BRL
R$0.0093570414
|1 SPHYNX / CAD
C$0.0021971378
|1 SPHYNX / BDT
৳0.1856965556
|1 SPHYNX / NGN
₦2.3747372114
|1 SPHYNX / UAH
₴0.065145904
|1 SPHYNX / VES
Bs0.08143238
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Rs0.428211402
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₸0.8159524476
|1 SPHYNX / THB
฿0.0532844328
|1 SPHYNX / TWD
NT$0.0508260968
|1 SPHYNX / CHF
Fr0.0013981786
|1 SPHYNX / HKD
HK$0.0119536588
|1 SPHYNX / MAD
.د.م0.015441423