Bugünkü SPIRA Fiyatı

Bugünkü SPIRA (SPIRA) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,48 değişim gösterdi. Mevcut SPIRA / USD dönüşüm oranı SPIRA başına -- şeklindedir.

SPIRA, şu anda piyasa değeri açısından $ 69.663 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 229,99M SPIRA şeklindedir. Son 24 saat içinde SPIRA, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00178383 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SPIRA, son bir saatte -- ve son 7 günde -%1,62 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

SPIRA (SPIRA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 69,66K$ 69,66K $ 69,66K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 302,90K$ 302,90K $ 302,90K Dolaşım Arzı 229,99M 229,99M 229,99M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki SPIRA piyasa değeri $ 69,66K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SPIRA arzı 229,99M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 302,90K.