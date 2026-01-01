Bugünkü Sploots by Virtuals Fiyatı

Bugünkü Sploots by Virtuals (SPLOOT) fiyatı $ 0,00015788 olup, son 24 saatte % 1,96 değişim gösterdi. Mevcut SPLOOT / USD dönüşüm oranı SPLOOT başına $ 0,00015788 şeklindedir.

Sploots by Virtuals, şu anda piyasa değeri açısından $ 157.449 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 997,25M SPLOOT şeklindedir. Son 24 saat içinde SPLOOT, $ 0,00014602 (en düşük) ile $ 0,00016136 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00198963 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00014602 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SPLOOT, son bir saatte +%0,84 ve son 7 günde -%10,61 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Sploots by Virtuals (SPLOOT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 157,45K$ 157,45K $ 157,45K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 157,45K$ 157,45K $ 157,45K Dolaşım Arzı 997,25M 997,25M 997,25M Toplam Arz 997.247.740,9496186 997.247.740,9496186 997.247.740,9496186

Şu anki Sploots by Virtuals piyasa değeri $ 157,45K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SPLOOT arzı 997,25M olup, toplam arzı 997247740.9496186. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 157,45K.