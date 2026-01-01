Bugünkü SprotoStrategy Fiyatı

Bugünkü SprotoStrategy (SPRSTR) fiyatı $ 0,00000881 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut SPRSTR / USD dönüşüm oranı SPRSTR başına $ 0,00000881 şeklindedir.

SprotoStrategy, şu anda piyasa değeri açısından $ 8.814,47 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B SPRSTR şeklindedir. Son 24 saat içinde SPRSTR, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00029413 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000832 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SPRSTR, son bir saatte -- ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

SprotoStrategy (SPRSTR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 8,81K$ 8,81K $ 8,81K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 8,81K$ 8,81K $ 8,81K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki SprotoStrategy piyasa değeri $ 8,81K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SPRSTR arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 8,81K.