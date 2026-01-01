Bugünkü SPX6969 Fiyatı

Bugünkü SPX6969 (SPX6969) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 2,93 değişim gösterdi. Mevcut SPX6969 / USD dönüşüm oranı SPX6969 başına -- şeklindedir.

SPX6969, şu anda piyasa değeri açısından $ 27.449 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1000,00M SPX6969 şeklindedir. Son 24 saat içinde SPX6969, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00302399 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SPX6969, son bir saatte -%0,65 ve son 7 günde -%49,02 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

SPX6969 (SPX6969) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 27,45K$ 27,45K $ 27,45K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 27,45K$ 27,45K $ 27,45K Dolaşım Arzı 1000,00M 1000,00M 1000,00M Toplam Arz 999.998.482,925232 999.998.482,925232 999.998.482,925232

