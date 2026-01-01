Bugünkü stabble Fiyatı

Bugünkü stabble (STB) fiyatı $ 0,0019147 olup, son 24 saatte % 0,20 değişim gösterdi. Mevcut STB / USD dönüşüm oranı STB başına $ 0,0019147 şeklindedir.

stabble, şu anda piyasa değeri açısından $ 190.272 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 98,80M STB şeklindedir. Son 24 saat içinde STB, $ 0,00190534 (en düşük) ile $ 0,00192706 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,04127941 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00188835 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, STB, son bir saatte -%0,23 ve son 7 günde -%8,87 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

stabble (STB) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 190,27K$ 190,27K $ 190,27K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 962,93K$ 962,93K $ 962,93K Dolaşım Arzı 98,80M 98,80M 98,80M Toplam Arz 500.000.000,0 500.000.000,0 500.000.000,0

Şu anki stabble piyasa değeri $ 190,27K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki STB arzı 98,80M olup, toplam arzı 500000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 962,93K.