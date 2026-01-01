Bugünkü Stable Coin Fiyatı

Bugünkü Stable Coin (SBC) fiyatı $ 0.999611 olup, son 24 saatte % 0.06 değişim gösterdi. Mevcut SBC / USD dönüşüm oranı SBC başına $ 0.999611 şeklindedir.

Stable Coin, şu anda piyasa değeri açısından $ 1,151,081 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1.15M SBC şeklindedir. Son 24 saat içinde SBC, $ 0.999114 (en düşük) ile $ 1.0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1.005 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0.995642 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SBC, son bir saatte +0.00% ve son 7 günde -0.02% hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Stable Coin (SBC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M Dolaşım Arzı 1.15M 1.15M 1.15M Toplam Arz 1,151,645.299597 1,151,645.299597 1,151,645.299597

Şu anki Stable Coin piyasa değeri $ 1.15M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SBC arzı 1.15M olup, toplam arzı 1151645.299597. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1.15M.