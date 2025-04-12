Staked USN Fiyatı (SUSN)
Bugün için canlı Staked USN (SUSN) fiyatı, 1.076 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. SUSN / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Staked USN Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Staked USN fiyat değişimi -0.09%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Staked USN / USD fiyat değişimi, $ -0.00103776648207.
Son 30 gün içerisinde, Staked USN / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Staked USN / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Staked USN / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.00103776648207
|-0.09%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Staked USN fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.03%
-0.09%
+0.55%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
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|1 SUSN / VND
₫27,589.716
|1 SUSN / AUD
A$1.71084
|1 SUSN / GBP
￡0.81776
|1 SUSN / EUR
€0.94688
|1 SUSN / USD
$1.076
|1 SUSN / MYR
RM4.75592
|1 SUSN / TRY
₺40.95256
|1 SUSN / JPY
¥154.41676
|1 SUSN / RUB
₽89.50168
|1 SUSN / INR
₹92.49296
|1 SUSN / IDR
Rp17,933.32616
|1 SUSN / KRW
₩1,528.4042
|1 SUSN / PHP
₱61.52568
|1 SUSN / EGP
￡E.55.17728
|1 SUSN / BRL
R$6.30536
|1 SUSN / CAD
C$1.48488
|1 SUSN / BDT
৳130.465
|1 SUSN / NGN
₦1,710.64632
|1 SUSN / UAH
₴44.44956
|1 SUSN / VES
Bs76.396
|1 SUSN / PKR
Rs301.05404
|1 SUSN / KZT
₸554.91472
|1 SUSN / THB
฿36.01372
|1 SUSN / TWD
NT$34.83012
|1 SUSN / AED
د.إ3.94892
|1 SUSN / CHF
Fr0.87156
|1 SUSN / HKD
HK$8.339
|1 SUSN / MAD
.د.م9.98528
|1 SUSN / MXN
$21.8428