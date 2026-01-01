Bugünkü Stand With Crypto Fund Fiyatı

Bugünkü Stand With Crypto Fund (SWC) fiyatı $ 0.085178 olup, son 24 saatte % 13.40 değişim gösterdi. Mevcut SWC / USD dönüşüm oranı SWC başına $ 0.085178 şeklindedir.

Stand With Crypto Fund, şu anda piyasa değeri açısından $ 85,260 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1.00M SWC şeklindedir. Son 24 saat içinde SWC, $ 0.080493 (en düşük) ile $ 0.09838 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 3.25 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0.080493 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SWC, son bir saatte +0.10% ve son 7 günde -23.42% hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Stand With Crypto Fund (SWC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 85.26K$ 85.26K $ 85.26K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 85.26K$ 85.26K $ 85.26K Dolaşım Arzı 1.00M 1.00M 1.00M Toplam Arz 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

