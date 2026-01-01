Bugünkü Stargate Bridged USDT0 Fiyatı

Bugünkü Stargate Bridged USDT0 (USDT0) fiyatı $ 0,998882 olup, son 24 saatte % 0,15 değişim gösterdi. Mevcut USDT0 / USD dönüşüm oranı USDT0 başına $ 0,998882 şeklindedir.

Stargate Bridged USDT0, şu anda piyasa değeri açısından $ 3.739.798 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 3,74M USDT0 şeklindedir. Son 24 saat içinde USDT0, $ 0,997988 (en düşük) ile $ 1,001 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,014 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,93476 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, USDT0, son bir saatte -%0,09 ve son 7 günde -%0,12 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Stargate Bridged USDT0 (USDT0) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 3,74M$ 3,74M $ 3,74M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 3,73M$ 3,73M $ 3,73M Dolaşım Arzı 3,74M 3,74M 3,74M Toplam Arz 3.729.899,710023 3.729.899,710023 3.729.899,710023

Şu anki Stargate Bridged USDT0 piyasa değeri $ 3,74M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki USDT0 arzı 3,74M olup, toplam arzı 3729899.710023. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 3,73M.