Bugünkü STAX Token Fiyatı

Bugünkü STAX Token (STAX) fiyatı $ 0,00386659 olup, son 24 saatte % 0,19 değişim gösterdi. Mevcut STAX / USD dönüşüm oranı STAX başına $ 0,00386659 şeklindedir.

STAX Token, şu anda piyasa değeri açısından $ 3.875.475 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B STAX şeklindedir. Son 24 saat içinde STAX, $ 0,00384597 (en düşük) ile $ 0,00388816 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,0199077 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00377972 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, STAX, son bir saatte -%0,21 ve son 7 günde -%8,27 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

STAX Token (STAX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 3,88M$ 3,88M $ 3,88M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 3,88M$ 3,88M $ 3,88M Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki STAX Token piyasa değeri $ 3,88M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki STAX arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 3,88M.