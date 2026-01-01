Bugünkü Steam22 Fiyatı

Bugünkü Steam22 (STM) fiyatı $ 0,08093 olup, son 24 saatte % 0,34 değişim gösterdi. Mevcut STM / USD dönüşüm oranı STM başına $ 0,08093 şeklindedir.

Steam22, şu anda piyasa değeri açısından $ 8.092.255 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 100,00M STM şeklindedir. Son 24 saat içinde STM, $ 0,080298 (en düşük) ile $ 0,081768 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,122067 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,01789341 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, STM, son bir saatte -%0,00 ve son 7 günde -%1,29 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Steam22 (STM) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 8,09M$ 8,09M $ 8,09M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 8,09M$ 8,09M $ 8,09M Dolaşım Arzı 100,00M 100,00M 100,00M Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

