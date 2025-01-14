STEPN Green Satoshi Token on Solana Fiyatı (GST-SOL)
Bugün için canlı STEPN Green Satoshi Token on Solana (GST-SOL) fiyatı, 0.01472239 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 16.87M USD. GST-SOL / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
STEPN Green Satoshi Token on Solana Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.47M USD
- Gün içindeki STEPN Green Satoshi Token on Solana fiyat değişimi +1.09%
- Dolaşımdaki arz: 1.15B USD.
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Gün içerisinde, STEPN Green Satoshi Token on Solana / USD fiyat değişimi, $ +0.00015939.
Son 30 gün içerisinde, STEPN Green Satoshi Token on Solana / USD fiyat değişimi, $ -0.0054991071.
Son 60 gün içerisinde, STEPN Green Satoshi Token on Solana / USD fiyat değişimi, $ -0.0013162906.
Son 90 gün içerisinde, STEPN Green Satoshi Token on Solana / USD fiyat değişimi, $ +0.002593237505513572.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00015939
|+1.09%
|30 Gün
|$ -0.0054991071
|-37.35%
|60 Gün
|$ -0.0013162906
|-8.94%
|90 Gün
|$ +0.002593237505513572
|+21.38%
En güncel STEPN Green Satoshi Token on Solana fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.70%
+1.09%
-15.83%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What is Green Satoshi Token (GST) GST is earned in STEPN, a Web3 lifestyle app with fun social elements and gamification design. GST serves as the replacement to experience points and in-app currency. Users equipped with NFT Sneakers – walk, jog or run outdoors to earn GST, which can be used to level up and mint new Sneakers. When should I buy Green Satoshi Tokens (GST)? Players buy GSTs to spend/burn in the STEPN app. GSTs are minted by players through moving and leasing their NFT Sneakers, and burned through making progress in the social and gamification components. GST is different from GMT, which is the Governance Token of STEPN with a supply of 6 billion tokens. What is STEPN? STEPN is a Web3 lifestyle app with fun social elements and gamification design. Users equipped with NFT Sneakers – walk, jog or run outdoors to earn GST, which can be used to level up and mint new Sneakers. Player can choose to lease or sell their NFT Sneakers on the in-app Marketplace; users’ GST earnings are stored in the in-app Wallet, which has a built-in Swap function. Who is behind STEPN? STEPN is created by Find Satoshi Lab, an Australian-based fintech studio. The team won the 2021 Solana Ignition Hackathon Gaming Track and is part of DeFi Alliance Gaming cohort.
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|1 GST-SOL / AUD
A$0.0237030479
|1 GST-SOL / GBP
￡0.0119251359
|1 GST-SOL / EUR
€0.0142807183
|1 GST-SOL / USD
$0.01472239
|1 GST-SOL / MYR
RM0.0663979789
|1 GST-SOL / TRY
₺0.5223503972
|1 GST-SOL / JPY
¥2.3162736187
|1 GST-SOL / RUB
₽1.5127255725
|1 GST-SOL / INR
₹1.2755478696
|1 GST-SOL / IDR
Rp241.3506171216
|1 GST-SOL / PHP
₱0.8631737257
|1 GST-SOL / EGP
￡E.0.7436279189
|1 GST-SOL / BRL
R$0.0896593551
|1 GST-SOL / CAD
C$0.0210530177
|1 GST-SOL / BDT
৳1.7895065045
|1 GST-SOL / NGN
₦22.8252990082
|1 GST-SOL / UAH
₴0.624229336
|1 GST-SOL / VES
Bs0.78028667
|1 GST-SOL / PKR
Rs4.103130093
|1 GST-SOL / KZT
₸7.8184724334
|1 GST-SOL / THB
฿0.510866933
|1 GST-SOL / TWD
NT$0.4876055568
|1 GST-SOL / CHF
Fr0.0133973749
|1 GST-SOL / HKD
HK$0.1145401942
|1 GST-SOL / MAD
.د.م0.1485489151