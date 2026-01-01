Bugünkü Stonks Fiyatı

Bugünkü Stonks (STNK) fiyatı $ 10,21 olup, son 24 saatte % 4,80 değişim gösterdi. Mevcut STNK / USD dönüşüm oranı STNK başına $ 10,21 şeklindedir.

Stonks, şu anda piyasa değeri açısından $ 5.943.896 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 581,89K STNK şeklindedir. Son 24 saat içinde STNK, $ 10,22 (en düşük) ile $ 10,75 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 370,17 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 7,81 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, STNK, son bir saatte -%1,90 ve son 7 günde -%12,29 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Stonks (STNK) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 5,94M$ 5,94M $ 5,94M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 5,94M$ 5,94M $ 5,94M Dolaşım Arzı 581,89K 581,89K 581,89K Toplam Arz 581.889,618195925 581.889,618195925 581.889,618195925

Şu anki Stonks piyasa değeri $ 5,94M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki STNK arzı 581,89K olup, toplam arzı 581889.618195925. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 5,94M.