Bugünkü Stork Fiyatı

Bugünkü Stork (SMS) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 1,55 değişim gösterdi. Mevcut SMS / USD dönüşüm oranı SMS başına -- şeklindedir.

Stork, şu anda piyasa değeri açısından $ 7.336,41 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 996,98M SMS şeklindedir. Son 24 saat içinde SMS, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SMS, son bir saatte +%0,08 ve son 7 günde -%0,67 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Stork (SMS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 7,34K$ 7,34K $ 7,34K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 7,34K$ 7,34K $ 7,34K Dolaşım Arzı 996,98M 996,98M 996,98M Toplam Arz 996.978.307,826103 996.978.307,826103 996.978.307,826103

Şu anki Stork piyasa değeri $ 7,34K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SMS arzı 996,98M olup, toplam arzı 996978307.826103. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 7,34K.