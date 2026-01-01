Bugünkü Stream SZN Fiyatı

Bugünkü Stream SZN (STRSZN) fiyatı $ 0,00020783 olup, son 24 saatte % 1,03 değişim gösterdi. Mevcut STRSZN / USD dönüşüm oranı STRSZN başına $ 0,00020783 şeklindedir.

Stream SZN, şu anda piyasa değeri açısından $ 214.130 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,94M STRSZN şeklindedir. Son 24 saat içinde STRSZN, $ 0,00019874 (en düşük) ile $ 0,00021679 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00708792 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00018837 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, STRSZN, son bir saatte -%3,36 ve son 7 günde -%3,23 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Stream SZN (STRSZN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 214,13K$ 214,13K $ 214,13K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 214,13K$ 214,13K $ 214,13K Dolaşım Arzı 999,94M 999,94M 999,94M Toplam Arz 999.941.496,409601 999.941.496,409601 999.941.496,409601

